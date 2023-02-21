Steff Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steff Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steff Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steff Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steff Davies 14 Temmuz 1989 tarihinde Carmarthen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Steffan Ioan Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steff Davies Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Steff Davies'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Steff Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steff Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steff Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steff Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2017 yılında Penrhyncoch

7 Temmuz 2020 yılında Aberystwyth

Steff Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steff Davies şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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