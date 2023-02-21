Harri Horwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harri Horwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harri Horwood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harri Horwood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harri Horwood 24 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Harri William Horwood şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harri Horwood Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harri Horwood'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harri Horwood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harri Horwood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harri Horwood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harri Horwood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aberystwyth

1 Temmuz 2018 yılında Cardiff Met

1 Temmuz 2019 yılında Briton Ferry

30 Ocak 2021 yılında Aberystwyth

7 Temmuz 2021 yılında Penrhyncoch

1 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

Harri Horwood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harri Horwood şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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