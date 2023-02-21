İwan Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İwan Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İwan Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İwan Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İwan Lewis 19 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Iwan Rhys Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İwan Lewis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İwan Lewis'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İwan Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İwan Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İwan Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İwan Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Caersws

1 Temmuz 2014 yılında Porthmadog

19 Temmuz 2016 yılında Caersws

10 Temmuz 2017 yılında Porthmadog

27 Ağustos 2020 yılında Guilsfield FC

1 Temmuz 2022 yılında Aberystwyth

İwan Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İwan Lewis şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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