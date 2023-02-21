Liam Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Walsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Walsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Walsh 26 Temmuz 1996 tarihinde Swansea şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Walsh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Walsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberystwyth Town futbol takımında oynamaktadır. Aberystwyth Town takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Liam Walsh'nin Aberystwyth Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Liam Walsh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/liamwalsh100

Liam Walsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Liam Walsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Liam Walsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Walsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wrexham FC Res

1 Şubat 2015 yılında Prestatyn

31 Mayıs 2015 yılında Wrexham FC Res

1 Temmuz 2015 yılında Wrexham

2 Temmuz 2016 yılında Rhyl

1 Ocak 2017 yılında Wrexham

1 Temmuz 2017 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2018 yılında Penybont

1 Temmuz 2022 yılında Barry Town

9 Ocak 2023 yılında Aberystwyth

Liam Walsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Walsh şuan Aberystwyth Town takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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