Jonas Sorensen Selnaes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Sorensen Selnaes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Sorensen Selnaes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Sorensen Selnaes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Sorensen Selnaes 20 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Sørensen Selnæs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Sorensen Selnaes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Sorensen Selnaes'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Sorensen Selnaes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Sorensen Selnaes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Sorensen Selnaes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Sorensen Selnaes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Ranheim IL

Jonas Sorensen Selnaes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Sorensen Selnaes şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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