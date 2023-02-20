Juan Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Agudelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Agudelo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juan Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Agudelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juan Agudelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Agudelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Agudelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Agudelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Agudelo 23 Kasım 1992 tarihinde Manizales şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Agudelo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Agudelo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Juan Agudelo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Agudelo'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Agudelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanAgudelo

http://www.instagram.com/juanagudelo/

Juan Agudelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Agudelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Agudelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Agudelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2010 yılında New York RB

17 Mayıs 2012 yılında Chivas USA

7 Mayıs 2013 yılında New England

1 Ocak 2014 yılında Stoke

20 Ocak 2014 yılında Utrecht

30 Haziran 2014 yılında Stoke

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2015 yılında New England

3 Aralık 2019 yılında Toronto

28 Aralık 2019 yılında Miami

2 Mart 2021 yılında Minnesota

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2022 yılında Legion FC

Juan Agudelo kimdir

Juan Agudelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Agudelo şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NJSA 04, PASCO Jr. Stallions (2007), New York Red Bulls (2007-2010)

Juan Agudelo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Juan Agudelo nereli

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