Enzo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Enzo Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Enzo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Enzo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Martinez 29 Eylül 1990 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Enzo Agustin Martinez Beltrán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Martinez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Marketing Group yapmaktadır. Enzo Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Enzo Martinez'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Enzo Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Enzo_Martinez90

http://www.instagram.com/enzomartinez19/

Enzo Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Enzo Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Tar Heels

12 Ocak 2012 yılında Salt Lake

1 Mayıs 2013 yılında RailHawks

30 Mayıs 2013 yılında Salt Lake

26 Temmuz 2013 yılında RailHawks

15 Kasım 2013 yılında Salt Lake

26 Şubat 2014 yılında RailHawks

4 Mart 2015 yılında Charlotte Ind.

19 Şubat 2018 yılında Colorado

20 Aralık 2018 yılında Charlotte Ind.

7 Ocak 2022 yılında Legion FC

Enzo Martinez kimdir

Enzo Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Martinez şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Enzo Martinez nereli

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