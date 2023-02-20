Trevor Spangenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trevor Spangenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trevor Spangenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trevor Spangenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trevor Spangenberg 21 Nisan 1991 tarihinde Mesa, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Trevor Matthew Spangenberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trevor Spangenberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sprint MG yapmaktadır. Trevor Spangenberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Trevor Spangenberg'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Trevor Spangenberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/t_spangenberg

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http://www.instagram.com/_tspangenberg_/

Trevor Spangenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trevor Spangenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Trevor Spangenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trevor Spangenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Laredo Heat

1 Ağustos 2010 yılında MO State Bears

1 Mayıs 2012 yılında Springfield

1 Ağustos 2012 yılında MO State Bears

1 Mayıs 2013 yılında Springfield

1 Ağustos 2013 yılında MO State Bears

9 Mart 2014 yılında Chivas USA

5 Mart 2015 yılında New England

6 Nisan 2016 yılında Puerto Rico FC

28 Şubat 2018 yılında Richmond

21 Şubat 2019 yılında Legion FC

Trevor Spangenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trevor Spangenberg şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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