Tyler Pasher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Pasher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Pasher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Pasher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Pasher 27 Nisan 1994 tarihinde Elmira, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Geoffrey Pasher şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Pasher Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Tyler Pasher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 12 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Tyler Pasher'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tyler Pasher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/typash/

Tyler Pasher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Pasher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tyler Pasher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Pasher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2013 yılında Kemi Kings

1 Ocak 2014 yılında Lansing United

8 Nisan 2015 yılında Pittsburgh

2 Mart 2016 yılında Swope Park

2 Aralık 2016 yılında Kansas City

24 Mart 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

10 Aralık 2017 yılında Atlanta

7 Şubat 2018 yılında Indy Eleven

14 Ocak 2021 yılında Houston

10 Ağustos 2022 yılında New York RB

2 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2022 yılında Legion FC

Tyler Pasher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Pasher şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tyler Pasher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Woolwich Soccer Association, Newcastle United, Toronto FC

Kanada takımında 3 numaralı formasıyla 16 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.