Anderson Asiedu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Asiedu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Asiedu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Asiedu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Asiedu 12 Haziran 1996 tarihinde Dormaa Ahenkro şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Kumi Asiedu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Asiedu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anderson Asiedu'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Asiedu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Asiedu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anderson Asiedu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Asiedu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Monmouth

1 Mayıs 2016 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2016 yılında Monmouth

1 Ocak 2017 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2017 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2017 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2018 yılında Golden State

1 Ağustos 2018 yılında UCLA Bruins

11 Ocak 2019 yılında Atlanta

2 Mart 2019 yılında ATL UTD 2

30 Mayıs 2019 yılında Atlanta

31 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2019 yılında Legion FC

Anderson Asiedu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Asiedu şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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