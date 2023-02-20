Alex Crognale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Crognale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Crognale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Crognale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Crognale 27 Ağustos 1994 tarihinde Columbus, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Crognale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Crognale Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Crognale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Crognale'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Crognale Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexcrognale?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

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http://www.instagram.com/alexcrognale/?hl=en

Alex Crognale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Crognale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Crognale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Crognale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Maryland

19 Aralık 2016 yılında Columbus Crew

16 Mart 2018 yılında Orange County

30 Kasım 2018 yılında Columbus Crew

15 Mart 2019 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2019 yılında Columbus Crew

1 Ocak 2020 yılında Legion FC

Alex Crognale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Crognale şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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