Seth Torman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Torman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Torman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seth Torman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seth Torman 20 Şubat 1999 tarihinde Pelham, Alabama şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seth Torman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Seth Torman'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Seth Torman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/seth.torman/
Seth Torman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seth Torman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Şubat 2023 yılında Legion FC
Seth Torman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seth Torman şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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