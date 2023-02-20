Seth Torman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Torman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Seth Torman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seth Torman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.