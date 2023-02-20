Neco Brett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neco Brett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Neco Brett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Neco Brett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Neco Brett 22 Mart 1992 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Neco Jeborie Brett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Neco Brett Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Neco Brett'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Neco Brett Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/necobrettj?lang=en

http://www.instagram.com/necobrett15/?hl=en

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Neco Brett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Neco Brett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Neco Brett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Neco Brett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında RMU Colonials

1 Mayıs 2014 yılında Fort Pitt FC

1 Ağustos 2014 yılında RMU Colonials

1 Mayıs 2015 yılında Reading United

1 Ağustos 2015 yılında RMU Colonials

14 Ocak 2016 yılında Portland

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2017 yılında Portland 2

27 Şubat 2018 yılında Pittsburgh

17 Aralık 2019 yılında Legion FC

31 Aralık 2021 yılında New Mexico Utd.

19 Ocak 2023 yılında Legion FC

Neco Brett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Neco Brett şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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