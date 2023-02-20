Matt Van Oekel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Van Oekel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Van Oekel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Van Oekel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Van Oekel 20 Eylül 1986 tarihinde Chesapeake, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da James Matthew Van Oekel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Van Oekel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 12 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Matt Van Oekel'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Van Oekel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MVOextreme

Matt Van Oekel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Van Oekel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Van Oekel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Van Oekel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Minnesota Thunder

1 Nisan 2010 yılında Minnesota Stars

18 Aralık 2014 yılında FC Edmonton

1 Ocak 2017 yılında Salt Lake

17 Ağustos 2017 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2017 yılında Salt Lake

5 Ocak 2018 yılında Oklahoma City

12 Aralık 2018 yılında Legion FC

Matt Van Oekel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Van Oekel şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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