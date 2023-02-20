Prosper Kasim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Prosper Kasim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Prosper Kasim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Prosper Kasim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Prosper Kasim 15 Aralık 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Prosper Kasim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. Prosper Kasim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Prosper Kasim'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Prosper Kasim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pee_kasim10/

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Prosper Kasim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Prosper Kasim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Prosper Kasim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Prosper Kasim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IFK Göteborg

16 Şubat 2017 yılında Norrby

1 Aralık 2017 yılında IFK Göteborg

3 Nisan 2018 yılında Mjällby AIF

1 Aralık 2018 yılında IFK Göteborg

2 Ocak 2019 yılında Legion FC

Prosper Kasim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Prosper Kasim şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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