Mikey Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikey Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikey Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikey Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikey Lopez 20 Şubat 1993 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Angel Lopez Jr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikey Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 1 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Mikey Lopez'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikey Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MLopez12_5

http://www.instagram.com/mlopez12_5/

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Mikey Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikey Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mikey Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikey Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Tar Heels

1 Mart 2012 yılında PSA Elite

1 Temmuz 2012 yılında Tar Heels

17 Ocak 2013 yılında Kansas City

17 Mart 2014 yılında Orlando City SC

1 Ekim 2014 yılında Kansas City

25 Mart 2015 yılında Oklahoma City

30 Kasım 2015 yılında Kansas City

26 Ocak 2016 yılında New York City

26 Ocak 2018 yılında San Antonio FC

1 Aralık 2018 yılında Legion FC

Mikey Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikey Lopez şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mikey Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 15 numaralı formasıyla 19 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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