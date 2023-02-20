Jake Rufe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Rufe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Rufe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Rufe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Rufe 22 Ocak 1996 tarihinde Huntsville, Alabama şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jacob Rufe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Rufe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 13 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Rufe'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Rufe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Rufe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Rufe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Rufe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2016 yılında AFC Ann Arbor

1 Ağustos 2016 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2017 yılında AFC Ann Arbor

1 Ağustos 2017 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2018 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2018 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2019 yılında AFC Ann Arbor

1 Eylül 2019 yılında Stumptown

13 Mart 2020 yılında Legion FC

Jake Rufe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Rufe şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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