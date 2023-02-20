Mataeo Bunbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mataeo Bunbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mataeo Bunbury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mataeo Bunbury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mataeo Bunbury 13 Haziran 2005 tarihinde Northfield, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Mataeo Chandler Razario Bunbury şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mataeo Bunbury Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mataeo Bunbury'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mataeo Bunbury Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MataeoBunbury

http://www.instagram.com/mataeobunbury/

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Mataeo Bunbury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mataeo Bunbury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mataeo Bunbury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mataeo Bunbury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kansas Academy

22 Eylül 2021 yılında Kansas City II

30 Kasım 2021 yılında Kansas Academy

25 Mart 2022 yılında Kansas City II

7 Temmuz 2022 yılında Kansas Academy

8 Temmuz 2022 yılında Legion FC

Mataeo Bunbury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mataeo Bunbury şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mataeo Bunbury Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Minnesota United FC Academy (-2020)

Kanada U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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