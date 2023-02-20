Mataeo Bunbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mataeo Bunbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mataeo Bunbury kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mataeo Bunbury ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mataeo Bunbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mataeo Bunbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mataeo Bunbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mataeo Bunbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mataeo Bunbury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mataeo Bunbury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mataeo Bunbury 13 Haziran 2005 tarihinde Northfield, Minnesota şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Mataeo Chandler Razario Bunbury şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mataeo Bunbury Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mataeo Bunbury'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mataeo Bunbury Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MataeoBunbury

http://www.instagram.com/mataeobunbury/

Mataeo Bunbury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mataeo Bunbury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mataeo Bunbury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mataeo Bunbury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Kansas Academy

22 Eylül 2021 yılında Kansas City II

30 Kasım 2021 yılında Kansas Academy

25 Mart 2022 yılında Kansas City II

7 Temmuz 2022 yılında Kansas Academy

8 Temmuz 2022 yılında Legion FC

Mataeo Bunbury kimdir

Mataeo Bunbury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mataeo Bunbury şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Minnesota United FC Academy (-2020)

Mataeo Bunbury Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mataeo Bunbury nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
İbrahim Al Otaybi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Otaybi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbrahim Al Otaybi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Al Otaybi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Morten Bjorshol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bjorshol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Morten Bjorshol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morten Bjorshol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faisal Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Faisal Darwish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faisal Darwish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zach Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zach Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!