Phanuel Kavita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phanuel Kavita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phanuel Kavita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phanuel Kavita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phanuel Kavita 9 Mart 1993 tarihinde Lubumbashi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phanuel Kavita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 8 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Phanuel Kavita'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Phanuel Kavita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/phanuel313

http://www.instagram.com/phanuel3/

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http://www.facebook.com/phanuel.kavita

Phanuel Kavita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Phanuel Kavita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Phanuel Kavita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phanuel Kavita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Clemson Tigers

13 Ocak 2015 yılında Salt Lake

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

28 Nisan 2017 yılında Puerto Rico FC

12 Aralık 2017 yılında St. Louis FC

8 Aralık 2020 yılında Legion FC

Phanuel Kavita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phanuel Kavita şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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