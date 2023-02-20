Collin Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collin Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Collin Smith kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Collin Smith ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Collin Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collin Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Collin Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collin Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collin Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collin Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collin Smith 4 Aralık 2003 tarihinde Jacksonville, Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Collin Samuel Smith şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collin Smith Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Collin Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dallas futbol takımında oynamaktadır. FC Dallas takımına 28 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Collin Smith'nin FC Dallas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Collin Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/true1_collin/

Collin Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collin Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Collin Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collin Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dallas Academy

7 Temmuz 2019 yılında North Texas SC

30 Kasım 2019 yılında Dallas Academy

25 Temmuz 2020 yılında North Texas SC

30 Kasım 2020 yılında Dallas Academy

24 Nisan 2021 yılında North Texas SC

27 Nisan 2021 yılında Dallas Academy

28 Nisan 2021 yılında Dallas

2 Mayıs 2021 yılında North Texas SC

30 Kasım 2021 yılında Dallas

Collin Smith kimdir

Collin Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collin Smith şuan FC Dallas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Collin Smith nereli

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