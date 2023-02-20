Gabriel Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gabriel Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gabriel Alves {dogum-tarihi} tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gabriel Alves Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gabriel Alves'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Gabriel Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gabriel Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2023 yılında Legion FC
Gabriel Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gabriel Alves şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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