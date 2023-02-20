Grayson Dupont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grayson Dupont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grayson Dupont adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grayson Dupont Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grayson Dupont 16 Ocak 1998 tarihinde Birmingham, Alabama şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grayson Dupont Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Birmingham Legion FC futbol takımında oynamaktadır. Birmingham Legion FC takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Grayson Dupont'nin Birmingham Legion FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Grayson Dupont Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grayson Dupont isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Grayson Dupont Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grayson Dupont futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında NM Lobos

1 Ağustos 2019 yılında UAB Blazers

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2022 yılında Legion FC

Grayson Dupont Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grayson Dupont şuan Birmingham Legion FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Montverde Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.