Ben Reveno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Reveno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Reveno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Reveno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Reveno 29 Mart 1999 tarihinde San Jose, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Reveno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Reveno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Reveno'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Reveno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Reveno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Reveno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Reveno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UC Irvine

1 Ağustos 2019 yılında UCLA Bruins

11 Ocak 2022 yılında New England

17 Şubat 2022 yılında Revolution II

31 Mayıs 2022 yılında New England

Ben Reveno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Reveno şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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