Ben Reveno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Reveno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Reveno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ben Reveno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ben Reveno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Reveno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ben Reveno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Reveno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Reveno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Reveno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Reveno 29 Mart 1999 tarihinde San Jose, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Reveno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Reveno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Reveno'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Reveno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Reveno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ben Reveno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Reveno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UC Irvine

1 Ağustos 2019 yılında UCLA Bruins

11 Ocak 2022 yılında New England

17 Şubat 2022 yılında Revolution II

31 Mayıs 2022 yılında New England

Ben Reveno kimdir

Ben Reveno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Reveno şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

San Jose Earthquakes, De Anza Force

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ben Reveno nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!