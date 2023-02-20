Esmir Bajraktarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmir Bajraktarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esmir Bajraktarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esmir Bajraktarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Esmir Bajraktarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmir Bajraktarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Esmir Bajraktarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esmir Bajraktarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esmir Bajraktarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Esmir Bajraktarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Esmir Bajraktarevic 10 Mart 2005 tarihinde Appleton, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Esmir Bajraktarević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Esmir Bajraktarevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Esmir Bajraktarevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 23 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Esmir Bajraktarevic'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Esmir Bajraktarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Esmir Bajraktarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Esmir Bajraktarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Esmir Bajraktarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2021 yılında Revolution II

17 Kasım 2021 yılında Revs Academy

18 Kasım 2021 yılında Revolution II

23 Mayıs 2022 yılında New England

Esmir Bajraktarevic kimdir

Esmir Bajraktarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Esmir Bajraktarevic şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Waukesha (-7/2019) Chicago Fire (7/2019-7/2020), Wave SC (7/2020-7/2021)

Esmir Bajraktarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Esmir Bajraktarevic nereli

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