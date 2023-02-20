Andrew Farrell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Farrell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Farrell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Farrell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Farrell 2 Nisan 1992 tarihinde Louisville, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Andrew Mikobi Farrell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Farrell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Andrew Farrell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 17 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Andrew Farrell'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrew Farrell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/2fast2farrell/

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Andrew Farrell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Farrell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andrew Farrell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Farrell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında River City

1 Ağustos 2012 yılında Cardinals

17 Ocak 2013 yılında New England

Andrew Farrell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Farrell şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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