Jack Panayotou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Panayotou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Panayotou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jack Panayotou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jack Panayotou 5 Haziran 2004 tarihinde Cambridge, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jack Panayotou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Jack Panayotou, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Panayotou'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Jack Panayotou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jack Panayotou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Georgetown
10 Ocak 2023 yılında New England
Jack Panayotou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jack Panayotou şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Jack Panayotou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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