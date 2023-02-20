Jacob Jackson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Jackson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Jackson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Jackson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Jackson 25 Nisan 2000 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Jackson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jacob Jackson'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jacob Jackson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Jackson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Jackson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Jackson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında LMU Lions

11 Ocak 2022 yılında New England

Jacob Jackson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Jackson şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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