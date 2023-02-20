Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carles Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carles Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carles Gil 22 Kasım 1992 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carles Gil de Pareja Vicent şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carles Gil Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Carles Gil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Carles Gil'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carles Gil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/CarlesGil92/

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Carles Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carles Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carles Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carles Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında V. Mestalla

7 Ağustos 2012 yılında Elche CF

30 Haziran 2013 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2013 yılında Elche CF

30 Haziran 2014 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2014 yılında Valencia

13 Ocak 2015 yılında Aston Villa

22 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2018 yılında Aston Villa

1 Temmuz 2018 yılında Dep. La Coruña

30 Ocak 2019 yılında New England

Carles Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carles Gil şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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