Ryan Spaulding kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Spaulding Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Spaulding adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Spaulding Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Spaulding 10 Eylül 1998 tarihinde Hartford, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Spaulding Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Spartan Management Group yapmaktadır. Ryan Spaulding, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ryan Spaulding'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Spaulding Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Spaulding isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ryan Spaulding Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Spaulding futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Charlotte 49ers

1 Mayıs 2017 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2017 yılında Charlotte 49ers

1 Ocak 2018 yılında Stade Briochin

20 Eylül 2019 yılında North Carolina

16 Ocak 2020 yılında Revolution II

18 Şubat 2022 yılında New England

Ryan Spaulding Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Spaulding şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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