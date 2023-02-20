Omar Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omar Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omar Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omar Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Gonzalez 11 Ekim 1988 tarihinde Dallas, Texas şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Omar Alejandro González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Omar Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 22 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Omar Gonzalez'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Omar Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Omar4Gonzalez

http://www.instagram.com/omar4gonzalez/

Omar Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omar Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Maryland

15 Ocak 2009 yılında Los Angeles

5 Ocak 2012 yılında Nürnberg

15 Şubat 2012 yılında Los Angeles

4 Ocak 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

9 Temmuz 2019 yılında Toronto

22 Aralık 2021 yılında New England

Omar Gonzalez kimdir

Omar Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Gonzalez şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Omar Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 3 gol atmıştır.

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Omar Gonzalez nereli

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