Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Rivera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Rivera 8 Aralık 2002 tarihinde Cranston, Rhode Island şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Guatemala uyrukludur.Gerçek adı da Damián Esau Rivera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Rivera Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 8 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Damian Rivera'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Rivera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damiantico/

Damian Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Damian Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2019 yılında New England

7 Ağustos 2020 yılında Revolution II

30 Kasım 2020 yılında New England

9 Nisan 2021 yılında Revolution II

30 Kasım 2021 yılında New England

Damian Rivera kimdir

Damian Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Rivera şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bayside FC

Damian Rivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Rivera nereli

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