Jozy Altidore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jozy Altidore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jozy Altidore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jozy Altidore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jozy Altidore 6 Kasım 1989 tarihinde Livingston, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Haiti uyrukludur.Gerçek adı da Josmer Volmy Altidore şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jozy Altidore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jozy Altidore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jozy Altidore'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jozy Altidore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JozyAltidore

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http://instagram.com/jozyaltidore/

Jozy Altidore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jozy Altidore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jozy Altidore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jozy Altidore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında New York RB

1 Temmuz 2008 yılında Villarreal

28 Ocak 2009 yılında Xerez CD

30 Haziran 2009 yılında Villarreal

6 Ağustos 2009 yılında Hull

30 Haziran 2010 yılında Villarreal

31 Ocak 2011 yılında Bursaspor

30 Haziran 2011 yılında Villarreal

1 Temmuz 2011 yılında AZ Alkmaar

9 Temmuz 2013 yılında Sunderland

16 Ocak 2015 yılında Toronto

14 Şubat 2022 yılında New England

29 Temmuz 2022 yılında Puebla FC

31 Aralık 2022 yılında New England

Jozy Altidore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jozy Altidore şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jozy Altidore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boca Raton Juniors Soccer Academy, Schulz Academy, Sunrise S.C., IMG Soccer Academy (2004-2006)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 115 maçta 42 gol atmıştır.

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