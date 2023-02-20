Earl Edwards Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Earl Edwards Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Earl Edwards Jr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Earl Edwards Jr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Earl Edwards Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Earl Edwards Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Earl Edwards Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Earl Edwards Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Earl Edwards Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Earl Edwards Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Earl Edwards Jr 24 Ocak 1992 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Earl William Edwards Jr. şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Earl Edwards Jr Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Earl Edwards Jr 'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Earl Edwards Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/earledwardsjr/

Earl Edwards Jr  Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Earl Edwards Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Earl Edwards Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Earl Edwards Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2012 yılında Ventura County

1 Ağustos 2012 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2013 yılında Sounders U23

1 Ağustos 2013 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2014 yılında Ventura County

1 Ağustos 2014 yılında UCLA Bruins

20 Ocak 2015 yılında Orlando

25 Mart 2016 yılında Orlando City B

30 Kasım 2016 yılında Orlando

24 Mart 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

19 Aralık 2018 yılında D.C. United

29 Mart 2019 yılında Loudoun United

30 Kasım 2019 yılında D.C. United

1 Ocak 2021 yılında New England

16 Nisan 2021 yılında Revolution II

30 Kasım 2021 yılında New England

Earl Edwards Jr kimdir

Earl Edwards Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Earl Edwards Jr şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IMG Academy/USA u17 National Team Residency Program

Earl Edwards Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Earl Edwards Jr nereli

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