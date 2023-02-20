Justin Rennicks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Rennicks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Rennicks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Rennicks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Rennicks 20 Mart 1999 tarihinde Boston, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Justin Gerard Rennicks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Rennicks Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Justin Rennicks'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Rennicks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Rennicks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Rennicks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Rennicks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Boston Bolts

31 Temmuz 2017 yılında Revs Academy

1 Ağustos 2017 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2018 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2018 yılında Indiana Hoosier

18 Ocak 2019 yılında New England

1 Ağustos 2019 yılında North Carolina

30 Kasım 2019 yılında New England

16 Eylül 2020 yılında Revolution II

30 Kasım 2020 yılında New England

9 Nisan 2021 yılında Revolution II

30 Kasım 2021 yılında New England

Justin Rennicks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Rennicks şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Justin Rennicks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

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