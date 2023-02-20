Dejuan Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejuan Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejuan Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejuan Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejuan Jones 24 Haziran 1997 tarihinde Lansing, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da DeJuan Lytelle Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejuan Jones Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Dejuan Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dejuan Jones'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dejuan Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejuan Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dejuan Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejuan Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2019 yılında New England

Dejuan Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejuan Jones şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dejuan Jones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

East Lansing High School

Amerika Birleşik Devletleri takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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