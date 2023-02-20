Brandon Bye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Bye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Bye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brandon Bye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Brandon Bye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Bye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brandon Bye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Bye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Bye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Bye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Bye 29 Kasım 1995 tarihinde Kalamazoo, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Scott Bye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Bye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Brandon Bye'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Bye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brandon_bye/

Brandon Bye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Bye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brandon Bye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Bye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Grand Rapids

1 Ağustos 2015 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2016 yılında Kalamazoo

1 Ağustos 2016 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2017 yılında Minneapolis

1 Ağustos 2017 yılında WMU Broncos

19 Ocak 2018 yılında New England

Brandon Bye kimdir

Brandon Bye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Bye şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Portage Northern High School, Alliance FC, Kalamazoo Kingdom, Western Michigan University (8/2014-1/2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brandon Bye nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salim Nkubiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Nkubiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carles Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Strannegard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Strannegard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Damian Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!