Brandon Bye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Bye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Bye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Bye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Bye 29 Kasım 1995 tarihinde Kalamazoo, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Scott Bye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Bye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Brandon Bye'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brandon Bye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brandon_bye/

Brandon Bye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Bye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brandon Bye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Bye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Grand Rapids

1 Ağustos 2015 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2016 yılında Kalamazoo

1 Ağustos 2016 yılında WMU Broncos

1 Mayıs 2017 yılında Minneapolis

1 Ağustos 2017 yılında WMU Broncos

19 Ocak 2018 yılında New England

Brandon Bye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Bye şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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