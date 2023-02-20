Gustavo Bou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Bou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Bou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Bou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Bou 18 Şubat 1990 tarihinde Concordia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Leonardo Bou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Bou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Gustavo Bou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gustavo Bou'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Bou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gustavobouok

http://www.instagram.com/pgustavobou/

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Gustavo Bou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Bou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gustavo Bou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Bou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında River Plate II

1 Temmuz 2008 yılında River Plate

16 Ağustos 2012 yılında Olimpo

30 Haziran 2013 yılında River Plate

3 Temmuz 2013 yılında LDU Quito

26 Ocak 2014 yılında River Plate

27 Ocak 2014 yılında Gimnasia

30 Haziran 2014 yılında River Plate

13 Ağustos 2014 yılında Racing Club

31 Aralık 2014 yılında River Plate

1 Ocak 2015 yılında Racing Club

1 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

4 Temmuz 2018 yılında Racing Club

7 Ocak 2019 yılında Club Tijuana

10 Temmuz 2019 yılında New England

Gustavo Bou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Bou şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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