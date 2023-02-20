Dylan Borrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Borrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Borrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Borrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Borrero 5 Ocak 2002 tarihinde Palmira şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Felipe Borrero Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Borrero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Dylan Borrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 22 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Borrero'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Borrero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dylanborrero/

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Dylan Borrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Borrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dylan Borrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Borrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Indep. Santa Fe

9 Ocak 2020 yılında Atlético-MG

22 Nisan 2022 yılında New England

Dylan Borrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Borrero şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dylan Borrero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 23 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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