Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nacho Gil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Gil 9 Eylül 1995 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Gil de Pareja Vicent şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Gil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacho Gil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nacho Gil'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nacho Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacho Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nacho Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2017 yılında Valencia

25 Ocak 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2018 yılında Valencia

10 Eylül 2018 yılında Elche CF

30 Haziran 2019 yılında Valencia

19 Temmuz 2019 yılında Ponferradina

18 Ağustos 2020 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında New England

Nacho Gil kimdir

Nacho Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Gil şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nacho Gil nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marius Andersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Andersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Will Sands kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Sands Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Medranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Medranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rozcan isminin anlamı nedir, Rozcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaldız isminin anlamı nedir, Yaldız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Breivik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Breivik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ever Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!