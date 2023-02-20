Nacho Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nacho Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nacho Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nacho Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nacho Gil 9 Eylül 1995 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Ignacio Gil de Pareja Vicent şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nacho Gil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nacho Gil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nacho Gil'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nacho Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nacho Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nacho Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nacho Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2017 yılında Valencia

25 Ocak 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2018 yılında Valencia

10 Eylül 2018 yılında Elche CF

30 Haziran 2019 yılında Valencia

19 Temmuz 2019 yılında Ponferradina

18 Ağustos 2020 yılında FC Cartagena

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ağustos 2022 yılında New England

Nacho Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nacho Gil şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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