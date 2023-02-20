Matt Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Polster kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Polster ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matt Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Polster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Polster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Polster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Polster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Polster 8 Haziran 1993 tarihinde Milwaukee, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Ryan Polster şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Polster Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Matt Polster, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matt Polster'nin New England Revolution ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matt Polster Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MattPolster

http://www.instagram.com/mattpolster/

Matt Polster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Polster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Matt Polster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Polster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında SIUE Cougars

1 Mayıs 2013 yılında Victoria High.

1 Ağustos 2013 yılında SIUE Cougars

1 Mayıs 2014 yılında Fire Premier

1 Ağustos 2014 yılında SIUE Cougars

15 Ocak 2015 yılında Chicago

30 Ocak 2019 yılında Glasgow Rangers

8 Temmuz 2020 yılında New England

Matt Polster kimdir

Matt Polster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Polster şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SIU Edwardsville Cougars (2011-14)

Matt Polster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 24 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Matt Polster nereli

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