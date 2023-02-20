Latif Blessing kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Latif Blessing Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Latif Blessing adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Latif Blessing Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Latif Blessing 30 Aralık 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Latif Blessing Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Latif Blessing, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Latif Blessing'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Latif Blessing Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/latifblessing/

Haberin Devamı

Latif Blessing Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Latif Blessing isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Latif Blessing Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Latif Blessing futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2017 yılında Kansas City

24 Mart 2017 yılında Swope Park

30 Kasım 2017 yılında Kansas City

12 Aralık 2017 yılında LAFC

3 Ocak 2023 yılında New England

Latif Blessing Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Latif Blessing şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.