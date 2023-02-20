Bobby Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bobby Wood kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bobby Wood ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bobby Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bobby Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobby Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobby Wood 15 Kasım 1992 tarihinde Honolulu, Hawaii şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Bobby Shou Wood şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobby Wood Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Bobby Wood, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 22 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Bobby Wood'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bobby Wood Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BobbyS_Wood

http://www.instagram.com/bwoody22/

http://www.facebook.com/bobby.wood.1511/?fref=ts

Bobby Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobby Wood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bobby Wood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobby Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2007 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2009 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2011 yılında 1860 München

1 Temmuz 2012 yılında 1860 München II

1 Ocak 2013 yılında 1860 München

2 Şubat 2015 yılında Aue

30 Haziran 2015 yılında 1860 München

6 Temmuz 2015 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2016 yılında Hamburg

9 Temmuz 2018 yılında Hannover

30 Haziran 2019 yılında Hamburg

13 Nisan 2021 yılında Salt Lake

22 Kasım 2022 yılında New England

Bobby Wood kimdir

Bobby Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobby Wood şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Powder Edge SC (-12/2003), Irvine Strikers (1/2004-12/2006), TSV 1860 München (1/2007-2011)

Bobby Wood Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 13 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

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Bobby Wood nereli

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