Christian Makoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Makoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Makoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Makoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Makoun 5 Mart 2000 tarihinde Valencia, Carabobo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Venezuela,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Christian Frederick Bayoi Makoun Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Makoun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Christian Makoun, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Makoun'nin New England Revolution ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christian Makoun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/christianmakoun/

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Christian Makoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Makoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Makoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Makoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Zamora B

1 Temmuz 2017 yılında Zamora FC

20 Temmuz 2018 yılında Juventus U19

30 Haziran 2019 yılında Zamora FC

1 Ocak 2020 yılında Miami

6 Eylül 2020 yılında Fort Lauderdale

30 Kasım 2020 yılında Miami

10 Ocak 2022 yılında Charlotte

4 Ağustos 2022 yılında New England

Christian Makoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Makoun şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Christian Makoun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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