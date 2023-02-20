Josh Bolma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Bolma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Bolma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Bolma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Bolma 10 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Bolma şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Bolma Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Spartan Management Group yapmaktadır. Josh Bolma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Bolma'nin New England Revolution ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Bolma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Bolma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Black Rock FC
1 Ocak 2021 yılında Maryland
21 Aralık 2022 yılında New England
Josh Bolma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Bolma şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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