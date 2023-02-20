Noel Buck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Buck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noel Buck kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noel Buck ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noel Buck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Buck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noel Buck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Buck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Buck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Buck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Buck 5 Nisan 2005 tarihinde Arlington, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Noel Arthur Coleman Buck şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Buck Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Buck'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Noel Buck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noel Buck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Noel Buck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Buck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Nisan 2021 yılında Revolution II

21 Haziran 2021 yılında Revs Academy

22 Haziran 2021 yılında Revolution II

18 Ocak 2022 yılında New England

Noel Buck kimdir

Noel Buck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Buck şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

New England Futbol Club (-2017)

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Noel Buck nereli

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