Maciel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maciel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maciel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maciel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maciel 18 Ocak 2000 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Maciel Felix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maciel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promanager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Maciel'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maciel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LucasMaciel00_

Maciel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maciel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maciel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maciel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Revolution II

22 Mart 2021 yılında New England

Maciel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maciel şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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