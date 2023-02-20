Henry Kessler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Kessler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Kessler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Henry Kessler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Henry Kessler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Kessler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Henry Kessler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Kessler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Kessler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Kessler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Kessler 25 Haziran 1998 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Frederick Henry Kessler şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Kessler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Henry Kessler'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Henry Kessler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HenryKessler4

http://www.instagram.com/hkthefirsthk/

Henry Kessler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Kessler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Henry Kessler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Kessler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Beachside SC

1 Ağustos 2017 yılında Virginia Cavs

9 Ocak 2020 yılında New England

Henry Kessler kimdir

Henry Kessler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Kessler şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Henry Kessler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 4 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Henry Kessler nereli

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