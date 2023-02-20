Djordje Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Petrovic 8 Ekim 1999 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Petrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Djordje Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Petrovic'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Djordje Petrovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dj.petrovic12/

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Djordje Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Djordje Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Čukarički

14 Ağustos 2018 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2019 yılında Čukarički

6 Nisan 2022 yılında New England

Djordje Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Petrovic şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Djordje Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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