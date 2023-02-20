Giacomo Vrioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giacomo Vrioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giacomo Vrioni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giacomo Vrioni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giacomo Vrioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giacomo Vrioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giacomo Vrioni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giacomo Vrioni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giacomo Vrioni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giacomo Vrioni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giacomo Vrioni 15 Ekim 1998 tarihinde San Severino Marche şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giacomo Vrioni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSP FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Giacomo Vrioni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giacomo Vrioni'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Giacomo Vrioni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/giacomovrioni_/

Giacomo Vrioni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giacomo Vrioni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Giacomo Vrioni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giacomo Vrioni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2015 yılında Sampdoria U17

1 Temmuz 2015 yılında Sampdoria U19

20 Temmuz 2017 yılında Pistoiese

30 Haziran 2018 yılında Sampdoria

9 Temmuz 2018 yılında Venezia

30 Haziran 2019 yılında Sampdoria

19 Temmuz 2019 yılında Cittadella

29 Ocak 2020 yılında Sampdoria

30 Ocak 2020 yılında Juventus U23

5 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

30 Haziran 2022 yılında Juventus

7 Temmuz 2022 yılında New England

Giacomo Vrioni kimdir

Giacomo Vrioni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giacomo Vrioni şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Giacomo Vrioni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Giacomo Vrioni nereli

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