Dave Romney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Romney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Romney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Romney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Romney 12 Haziran 1993 tarihinde Irvine, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da David Romney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Romney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New England Revolution futbol takımında oynamaktadır. New England Revolution takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dave Romney'nin New England Revolution ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dave Romney Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dave_romney12

http://www.instagram.com/dave_romney/

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Dave Romney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Romney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dave Romney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Romney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında SF Dons

1 Ocak 2015 yılında LA Galaxy II

5 Ağustos 2015 yılında Los Angeles

12 Kasım 2019 yılında Nashville

5 Ocak 2023 yılında New England

Dave Romney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Romney şuan New England Revolution takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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